Россия хотела разместить в Беларуси свою авиабазу в обмен на истребители Су-30СМ

Беларусь отказалась от предложения России, потому что размещение авиабазы РФ «не решает проблемы развития белорусской боевой авиации».

Россия предлагала Беларуси разместить на ее территории свою военно-воздушную базу в обмен на поставку истребителей.

Об этом в эфире Беларусь-1 сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

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Договор на поставку истребителей Су-30СМ подписали еще несколько лет назад из-за завершения эксплуатации старых Ми-29, объяснил Зась.

«Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с РФ о предоставлении помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Но получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ», – отметил он.

В ответ Беларусь отказалась, потому что размещение авиабазы РФ «не решает проблему развития белорусской боевой авиации».

Как сообщал УНИАН, военные России завладели ракетами из одной из самых продвинутых систем противовоздушной обороны Израиля под названием «Праща Давида». Таким образом, возрастает вероятность того, что Москва может быстро разобраться, как побороть передовую систему, предназначенную уничтожать баллистические ракеты на лету. Более того, она может поделиться этой информацией с общими врагами США и Израиля, такими как Иран.