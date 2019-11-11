Названы главные преимущества АК-12 перед АК-74

Перед автоматом ставилась задача повысить точность и кучность стрельбы.

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о главных преимуществах АК-12 перед АК-74.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Уржумцев рассказал, что перед автоматом ставилась задача повысить точность и кучность стрельбы.

«Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута», - заявил он.

В свою очередь главной целью создания «двухсотой серии» автоматов - АК-12 и АК-15 - было снижение веса. Так, АК-74М после обвеса становился тяжелее на 800 граммов, поэтому требовалось создать систему, где дополнительные элементы устанавливались без переходников, а сразу были встроены в конструкцию.

Как сообщал УНИАН, концерн «Калашников» провел экстремальное испытание и заснял на видео разрыв ствола автомата нового поколения АК-12 от безостановочной стрельбы.