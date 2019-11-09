В Одессе испытали американские военные катера, которые отправят охранять морские границы

Все необходимые мероприятия по подготовке катеров полностью выполнены.

В Одессе патрульные катера Военно-Морских сил ВС Украины ISLAND Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания после длительной транспортировки на борту грузового судна Ocean Freedom.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Испытания проверяли командующий ВМС ВС адмирал Игорь Воронченко и первый заместитель командующего ВМС ВС контр-адмирал Алексей Неежпапа. По словам Воронченко, все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовки экипажей и выходу в море выполнены в полном объеме. По примеру подготовки экипажей катеров типа Island будет готовиться весь корабельный состав для приближения к стандартам НАТО. После испытаний ВМС займутся вооружением катеров.

Катера будут обеспечивать морскую безопасность в Черном и Азовском морях. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, которые присущи классическим надводным кораблям.