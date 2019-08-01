Северная Корея строит крупнейшую в ее истории субмарину для новых ракет

В Сеуле допускают, что на борту северокорейской субмарины могут разместиться три баллистические ракеты.

В то время, когда Северная Корея проводит испытание своего нового оружия на суше, она также строит то, что может стать самой большой субмариной собственного производства в ее истории, способной нести несколько ракет на борту.

Как пишет Newsweek, официальная «Центральное агентство новостей» КНДР впервые опубликовала фото Ким Чен Ына во время проверки «новой субмарины». Согласно утверждению северокорейской пропаганды, она «будет нести службу в операционных водах Восточного моря», которое также называют Японским.

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На фоне распространения версий относительно того, какой именно тип субмарины строит Пхеньян, Министерство обороны Южной Кореи провело встречу с депутатами за закрытыми дверями. Ссылаясь на военных, председатель парламентского комитета по вопросам разведки Ли Хэ-хун сказала журналистам, что в то время, как КНДР утверждает о сооружении подводной лодки весом 3 тысячи тонн, ее реальный размер несколько меньше. Впрочем, это все равно самая большая субмарина, которую вооруженный ядерным оружием Север когда-либо строила. Вполне вероятно, что судно будет вооружено тремя баллистическими ракетами.

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В Южной Корее также допускают, что КНДР могла просто модернизировать одну из старых субмарин проекта 663, купленных в СССР. Именно с таких машин состоит большой, но устаревший флот подводных лодок северного соседа.