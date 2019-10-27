В марафоне морской пехоты США примут участие 11 бойцов из Украины

Впервые в составе сборной Украины есть девушка.

В Вашингтоне сегодня 11 бойцов будут представлять Украину на марафоне морской пехоты США, который в этом году проходит 44-й раз.

Как сообщает Радио Свобода, впервые в составе сборной Украины есть девушка - это Ольга Бенда, которая бежать 10-километровую дистанцию.

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Также в забеге участвуют Юрий Козловский, офицер военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанец, «киборг» Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

«Дистанцию ​​полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США», - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Организацию, тренировки команды и участие ее в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев будет принимать благотворительная организация Allied Forces Foundation, команду будут поддерживать украинские диаспорные организации и украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, военнослужащие отдельного разведывательного батальона десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины добыли "серебряную" награду на международных учениях "Cambrian Patrol-2019", которые проходили в Великобритании.