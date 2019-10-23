В Одессе спустили на воду два катера класса Island, которые США передали Украине (фоторепортаж)

«Славянск» и «Старобельск» пройдут ходовые испытания, по завершению которых катера будут включены в состав украинских ВМС.

В Одессе сегодня спустили на воду два катера Военно-Морских сил ВСУ класса Island, которые США передали Украине в порядке военной помощи.

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ.

«23 октября к военному причалу Практической гавани пришвартовались катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», - сказано в сообщении.

Как отмечается, прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд (США) два патрульных катера под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начинают этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки.

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В частности, «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых катера будут включены в состав украинских ВМС.

Акцентируется, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей ВМС.

«Такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям», - заявили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Одессу доставлены два патрульных катера («Славянск» и «Старобельск») класса Island, которые США передали Украине в порядке военной помощи.

Официальная передача кораблей от Береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США).

После передачи патрульных катеров украинским ВСУ они получили названия и бортовые номера – «Слав`янськ» (P190) и «Старобільськ» (P191).