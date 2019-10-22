Корабль "Лагуна" был построен на киевском заводе "Кузница на Рыбальском".

На разведывательный корабль «Лагуна» установят станцию радиотехнической разведки «Мельхиор».

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Об этом сообщает «Армия Inform».

Корабль «Лагуна», который был построен на киевском заводе «Кузница на Рыбальском», доставили на судоверфь «Украина», находящуюся в Одесском морском торговом порту.

В частности, во время работ на него будут установлены различные антенны, а именно станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

Как сообщает "Думская", длина корабля 54,8 метров, ширина 9,8, водоизмещение 1220 тонн. Скорость траулера проекта 502ЕМ - 11,6 узла, дальность - 7200 миль, автономность - 28 дней.

Какие характеристики будет иметь новый корабль, и какое оборудование на нем будет устанавливаться, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, грузовое судно Ocean Freedom с патрульными катерами Island, которые передал украинской стороне Вашингтон, вошло в Черное море.