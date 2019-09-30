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Турция показала новое лазерное оружие (видео)

11:05, 30 сентября 2019
Оружие
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Новое оружие в скором времени будут использовать в различных операциях / скриншот из видео

Как сообщает Sputnik, после проведения необходимых испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL, передает Day.Az.

В заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка говорится о скором использовании нового оружия в различных операциях.

Как сообщал УНИАН, турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

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Теги: #Турция#лазерное оружие