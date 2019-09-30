Турция показала новое лазерное оружие (видео)
11:05, 30 сентября 2019Оружие
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После испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL.
Новое оружие в скором времени будут использовать в различных операциях / скриншот из видео
Арсенал вооруженных сил Турции пополнился новым оружием.
Как сообщает Sputnik, после проведения необходимых испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL, передает Day.Az.
В заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка говорится о скором использовании нового оружия в различных операциях.
Как сообщал УНИАН, турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.
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