Турция показала новое лазерное оружие (видео)

После испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL.

Арсенал вооруженных сил Турции пополнился новым оружием.

Как сообщает Sputnik, после проведения необходимых испытаний на вооружение принято лазерное оружие ARMOL, передает Day.Az.

В заявление министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка говорится о скором использовании нового оружия в различных операциях.

Как сообщал УНИАН, турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.