На Дунае начались совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019 (фото)
Сегодня, 4 сентября, в акватории реки Дунай началось двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019.
Об этом сообщает АрміяInform.
Читайте такжеУкраинские морпехи оттачивали мастерство на учениях в Грузии (видео)
«В течение трех дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимости катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций, противоминных действий, поиска и спасения человека, упавшего за борт и др», - говорится в сообщении.
От Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Вышгород», учебный катер «Смила» и вертолет Ми-14.
От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины три катера.
Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства учения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер.
Следует отметить, что двусторонние украинско-румынские учения Riverine проводятся уже второй раз.
Как сообщал УНИАН, в августе морская авиация Вооруженных сил Украины провела учения над Черным морем.