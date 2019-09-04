На Дунае начались совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019 (фото)

От Военно-морских сил ВСУ в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Вышгород», учебный катер «Смила» и вертолет Ми-14.

Сегодня, 4 сентября, в акватории реки Дунай началось двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019.

Об этом сообщает АрміяInform.

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«В течение трех дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимости катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций, противоминных действий, поиска и спасения человека, упавшего за борт и др», - говорится в сообщении.

От Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Вышгород», учебный катер «Смила» и вертолет Ми-14.

От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины три катера.

Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства учения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер.

Следует отметить, что двусторонние украинско-румынские учения Riverine проводятся уже второй раз.

Как сообщал УНИАН, в августе морская авиация Вооруженных сил Украины провела учения над Черным морем.