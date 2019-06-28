Морпехи США начали испытывать мобильные боевые лазеры

Основным преимуществом лазерного оружия военные считают "неограниченный" боезапас.

Корпус морской пехоты США приступил к испытаниям мобильных боевых лазерных установок CLaWS (Compact Laser Weapons System, компактная лазерная боевая система), которые в перспективе планируется использовать для защиты военных баз от беспилотных летательных аппаратов противника.

Как пишет N+1 со ссылкой на Task & Purpose, военные уже провели подготовку нескольких подразделений к работе с лазером.

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Основным преимуществом лазерного оружия военные считают "неограниченный" боезапас - излучающая установка может стрелять до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания. Кроме того, считается, что боевые лазеры могут обеспечивать простую и одновременно надежную защиту военных баз и патрулей.

Как уточняет Breaking Defense, боевой лазер для Морской пехоты США с 2017 года разрабатывает американский концерн Boeing. Лазерная установка создается в трех версиях мощностью 2, 5 и 10 киловатт. Какая из них в настоящее время проходит испытания, не уточняется.

После завершения проверок военные намерены принять CLaWS на вооружение. Новую установку планируется монтировать на бронемашины JLTV.

Напомним, ранее военные ВВС США сбили лазером ракеты, запущенные в воздухе. Испытания провели на территории Нью-Мексико в апреле этого года.