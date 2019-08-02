Минобороны Украины передали незаконно ввезенный российский ЗРК С-125 "Печора"

Отмечается, что ракетный комплекс Россия планировала поставить одной из стран Восточной Африки, в отношении которой Советом безопасности ООН введено эмбарго.

Министерству обороны Украины передан незаконно ввезенный на территорию Украины российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечили передачу Минобороны Украины незаконно ввезенного на территорию нашего государства российского зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора".

Следователи СБУ установили, что в период 2007-2010 годов должностные лица ОАО "Рособоронэкспорт" (РФ), по предварительному сговору с другими лицами, незаконно переправили через таможенную границу Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса "земля-воздух" 5В27Д в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

"Указанное оружие представители РФ планировали поставить в одну из стран Восточной Африки, в отношении которой Советом безопасности Организации объединенных наций введено эмбарго", - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что в январе 2019 года во время проведения сотрудниками Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры совместных следственно-оперативных мероприятий указанный ракетный комплекс был обнаружен в одном из складских помещений в Николаеве. Постановлением следственного судьи 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением изъяты в ходе обыска как контрабанда, признаны вещественными доказательствами и на них наложен арест.

В СБУ напоминают, что 27 марта 2019 года на заседании правительства Украины принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины.

"После завершения необходимых процессуальных действий в уголовном производстве, вооружение передается в Вооруженные Силы Украины, которые получат на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона", - сказано в сообщении.