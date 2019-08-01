Северная Корея испытала новое оружие – Ким Чен Ын пригрозил врагам «неотвратимыми бедствиями»

Северокорейский лидер подчеркнул, что новая ракетная система имеет большое стратегическое значение для КНДР.

В Северной Корее провели испытания новой крупнокалиберной управляемой ракетной системы.

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Как сообщает New York Times, Пхеньян объявил, что испытания состоялись в среду, 31 июля. В этот же день Южная Корея сообщила, что северяне выпустили две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые пролетели в 155 милях от восточного берега Корейского полуострова.

По информации северокорейских госСМИ, на испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер остался удовлетворен результатом. По его словам, новое оружие способно принести «неотвратимые бедствия» силам, которые окажутся его целью.

Северокорейский лидер подчеркнул, что система имеет большое стратегическое значение для КНДР.

Накануне сообщалось, что с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет.

Запуски произвели с полуострова Ходона территории северокорейской провинции Южная Хамгён.