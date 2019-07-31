В сети показали партию модернизированной для отправки на фронт военной техники (фото)

Во Львове отремонтировали и модернизировали военную технику для сил ООС.

Львовские ремонтники передают в войска очередную партию отремонтированной и модернизированной техники.

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Об этом в эфире Армия ФМ сообщил военный журналист Анатолий Стельмах.

«Десять отремонтированных и модернизированных танков Т-64, Т-72, БРЭМ-1 – бронированная эвакуационная машина и ГПМ-54 – так называемый пожарный танк – вскоре поступят в войска с ГП «Львовский бронетанковый завод». Как уверяет руководство завода, такие отправки происходят каждый квартал. Нередко с передовой технику доставляют совсем разбитой вражескими пулями и снарядами, со следами крови раненых – на первый взгляд совсем не пригодную к применению. Однако львовские мастера свое дело знают хорошо», – отметил журналист.

По его словам, обычно, в зависимости от повреждений и поломок, на ремонт и апгрейд танка идет несколько месяцев и около 10 миллионов гривень.

«Интересно, что в ходе ремонта нередко привлекают и экипажи танков, которые в будущем будут выполнять боевые задачи именно на этой машине. Поэтому танкисты сами могут указать на определенные недостатки, либо предоставить конструктивные предложения, проконтролировать процесс ремонта. Львовское предприятие достаточно известное и за пределами страны, ведь выполняет ремонт и поставку техники во многих странах мира. Заключены договоры Завода и с Министерством обороны. В настоящее время уже реализовано почти 50 процентов от годового заказа оборонного ведомства», – рассказал Стельмах.