Defense News: Турция и НАТО еще могут уладить конфликт вокруг С-400

Существует несколько сценариев, которые могут позволить Анкаре сохранить российские ракеты и F-35 без вреда для западного военного альянса.

Президент России Владимир Путин на пути к большой дипломатической победе в попытках разделить альянс НАТО. Поставка Турции российских систем С-400 и решение США в ответ заблокировать участие страны в программе F-35 может запустить цепную реакцию, которая приведет даже к выходу Анкары из НАТО.

Но еще не поздно найти креативное решение и предотвратить все эти негативные последствия, — пишет Defense News. Нынешний конфликт может очень легко обостриться. Россия уже предлагает Турции свои Су-35 взамен американских F-35. Анкара усугубляет спор угрозами атаковать силы курдов в Сирии, которые помогают Западу бороться против террористов «Исламского государства». Ключевые сенаторы в США призывают президента Дональда Трампа обложить Турцию санкциями в соответствии с «Актом о противостоянии американским соперникам с помощью санкций».

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Турецкой стороне тоже есть, что на это сказать. Она может запретить США использовать свои военно-воздушные базы, радары, порты и разведывательные активы. Если Анкара захочет навредить европейским союзникам, которые поддерживают Вашингтон в вопросе С-400, она может открыть поток беженцев в Европу.

В истории с С-400 американцев больше всего тревожит вопрос защиты технологий F-35. И для союзников эти опасения звучат оправданно. Прежде всего, если радары С-400 будут постоянно способны отслеживать стелс-истребитель F-35 во время работы в Турции, Россия получит возможность лучше отслеживать американский самолет. А значит она сможет сократить его преимущество невидимости на радарах.

Во-вторых, F-35 – это компьютер с крыльями. Если его соединить с компьютерными системами, которые управляют С-400, цифровые преимущества самолета тоже будут подорваны. Если одна страна будет владеть обеими технологиями, будет трудно добиться, чтобы они никогда не соединялись. Российские техники, которые обслуживают С-400, точно попытаются собрать информацию о F-35.

В-третьих, если турецкие С-400 соединятся с радарами ПВО НАТО, у России появится инсайдер в разведывательных системах, которые ставят за цель преодолеть агрессивные российские войска. Другие партнеры США, такие как Саудовская Аравия, Катар и Индия тоже хотят купить С-400. Поэтому последствия могут быть глобальными. Рассматривалась также возможность технических изменений, которые бы сделали российские системы менее вредными. Однако, никаких конкретных решений пока никто не предложил.

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Издание пишет, что в подобной сложной ситуации в прошлом технические изменения решали конфликты. К примеру, Джимми Картер и Рональд Рейган предлагали Саудовской Аравии F-15 и системы воздушного предупреждения и контроля. Но эти соглашения были выполнены лишь после внесения ряда технических изменений, чтобы защитить безопасность Израиля. Также предложенные Эр-Рияд F-15 были ограничены в радиусе действия. Подобные изменения были внесены в проданные системы AWACS. Без этих продаж у США возникли бы трудности в операции «Буря в пустыне».

Учитывая, что на кону, стоит еще раз попробовать оценить технические изменения, которые можно внедрить, чтобы сократить отрицательные последствия или вообще развернуть ситуацию против Путина. Другие европейские участники программы F-35 тоже могут попробовать убедить Турцию пойти на компромисс.

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К примеру, поставки F-35 можно было бы отложить до тех пор, пока все российские техники, которые обслуживают С-400, не покинут Турцию. Им можно дать год, чтобы научить турецких военных пользоваться системами. Также покупку систем можно «настроить на волну НАТО», посадив управлять ракетами международную команду. Турецким С-400 можно запретить работать в зонах, где операции выполняют F-35. Также системы С-400 могут так и остаться отключенными от сети ПВО НАТО. Это сделает их менее эффективными. Однако, это та цена, которую Раджепу Таипу Эрдогану придется заплатить. Или же Турция может разрешить НАТО изучить С-400 для лучшего понимания российских технологий и их реальных возможностей.