Россия планирует поставить Турции комплексы С-400 уже в июле

Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку с Москвой.

Россия в июле планирует поставить в Турцию свои системы противоракетной обороны C-400.

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Как сообщает DW, об этом во вторник, 11 июля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Соглашения, достигнутые между Россией и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - заявил Ушаков.

Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".

Намерение Анкары закупить системы С-400 вызвало недовольство в Вашингтоне. По мнению США, российские комплексы представляют угрозу американской безопасности. Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку.

В случае осуществления сделки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики. Несмотря на предостережения из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки по С-400 с Россией.