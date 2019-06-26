"Впервые за годы войны": силы ООС повредили современный комплекс разведки РФ "Зоопарк-1" (видео)

Комплекс является контрбатарейным современным радаром, который производится в Российской Федерации и поставляется исключительно с территории этого государства.

23 июня бойцы полка «Азов» в районе Светлодарской дуги поразили российский комплекс разведки.

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Как сообщает пресс-служба подразделения, при попытке нанести огневое поражение по позициям полка «Азов» с использованием ствольной артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, средствами технической разведки «Азова» было определено, что противник осуществляет корректировку с использованием комплекса артиллерийской разведки и корректировки «ЗООПАРК-1» российского производства.

«Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром, который производится в Российской Федерации и поставляется исключительно с территории этого государства. По словам азовцев, после обнаружения «ЗООПАРК-1» средствами полка в небо был поднят азовский БПЛА, который подтвердил его работу с окраин ныне оккупированного населенного пункта Горловка. Было зафиксировано, что антенна комплекса находится в боевом положении, после чего средствами «Азова» было нанесено огневое поражение по указанному комплексу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс «ЗООПАРК-1» уже неоднократно использовался оккупантами на Светлодарской дуге, прежде всего с целью корректировки во время обстрелов украинских позиций или населенных пунктов с использованием ствольной артиллерии. Он способен определять точки выхода и прихода, начиная от 82 минометов, заканчивая оперативно-тактическими ракетами. Так, например, комплекс способен корректировать артиллерию 122 мм и 152 мм в пределах 20-30 км в зависимости от рельефа местности. «Этот комплекс является очень редким, даже в Российской Федерации на вооружении их находится очень мало. Самое главное то, что он позволяет корректировать артиллерию при любых погодных условиях без использования БПЛА и наносить достаточно точные поражения», – говорится в сообщении.

По данным бойцов полка «Азов», «ЗООПАРК-1» в боевом положении (с развернутой антенной во время корректировки) за все время АТО/ООС был определен впервые. Таким образом, были получены документальные подтверждения, фотографии и видео работы этого комплекса.