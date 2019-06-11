Минобороны объяснило, почему ВСУ не получили новые украинские танки

Чтобы провести импортозамещение российских составляющих, уже началась специальная исследовательская работа.

Министерство обороны Украины в 2019 году не заключало контракты на изготовление танков БМ "Оплот".

Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии". Как отметили в Минобороны, причиной этого стали российские детали в составе в боевой машине, которые до сих пор не удалось заменить на украинские или иностранные аналоги.

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"Причиной указанного явилось поступление информации от государственного концерна "Укроборонпром" о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации", – говорится в ответе Министерства обороны Украины.

В ведомстве добавили, что, чтобы провести импортозамещение российских составляющих, уже началась специальная исследовательская работа. Соответствующее техническое задание выдали Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова, впрочем, процесс еще не закончен.

Напомним, два года назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявлял, что танки "Оплот" поступят в ВСУ в 2017 году. БМ "Оплот" был принят на вооружение в 2009-м, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.