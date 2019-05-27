Украина поставила Индии партию продукции в рамках контракта по модернизации самолетов Ан-32

Условия контракта, который был подписан в 2009 году, будут полностью выполнены до сентября 2020 года.

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» в течение последних шести месяцев в рамках выполнения контракта по модернизации самолетов Ан-32 Министерства обороны Индии поставило очередную партию продукции стоимостью $27 млн.

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Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Сейчас готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. В общем, по договоренности сторон, условия контракта, который был подписан в 2009 году, будут полностью выполнены до сентября 2020 года. «Завод «410 ГА» в качестве поставщика основной номенклатуры продукции по этому контракту успешно выполняет все свои обязательства», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года «Спецтехноэкспорт» официально открыл свое второе зарубежное представительство в Индии.

Справка УНИАН. «Спецтехноэкспорт» – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. Предприятие привлекает в Украину передовые технологии и методы организации производства, реализуя совместные с иностранными партнерами проекты, способствует проведению научных исследований в сфере военных технологий.