Американцы научат дроны запускать беспилотники

Новая разработка в перспективе позволит военным вести масштабную разведку без захода в контролируемую противником зону.

Американские компании AeroVironment и Kratos Unmanned Aerial Systems занялись совместной разработкой технологии, которая позволит крупным беспилотным летательным аппаратам запускать множество небольших тактических беспилотников.

Об этом сообщает Flightglobal, передает N+1.

Разработчики предполагают, что беспилотник-носитель, способный развивать большую скорость и выполнять полеты на большое расстояние, будет у цели выпускать множество небольших беспилотников, которые и будут вести разведку. При этом сам носитель будет играть роль ретранслятора сигналов - через него будут передаваться сигналы управления стае беспилотников и информационная выдача от тактических дронов.

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Другие подробности проекта не раскрываются. В настоящее время AeroVironment занимается производством барражирующих боеприпасов Switchblade, которые также могут быть использованы для разведки, рекогносцировки и наблюдения. Эти аппараты трубного запуска оснащены складным крылом. Вероятно, Switchblade в трубных контейнерах и будут использованы в проекте по крайней мере на этапе демонстрации.

Kratos Unmanned Aerial Systems занимается разработкой беспилотников семи классов, включая и боевой XQ-58A Valkyrie. Последний создается для ВВС США в рамках проекта по разработке беспилотного ведомого для пилотируемых боевых самолетов.

В мае прошлого года Силы специальных операций ВВС США впервые запустили разведывательный беспилотник Altius с самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider. Во время испытаний беспилотник собирал и передавал разведывательные данные на пульт оператора на борту самолета.