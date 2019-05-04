Одесский авиационный завод модернизирует разведывательный самолет Су-24МР

На текущий год в рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрен финансовый ресурс для Одесского авиазавода около 300 миллионов гривен.

Одесский авиационный завод Государственного концерна «Укроборонпром» модернизирует разведывательный самолет Су-24МР.

Об этом сегодня во время визита на данное предприятие заявил министр обороны Степан Полторак.

В частности, министр обороны отметил, что сейчас заводом осуществляется модернизация Су-24МР, который с советских времен никогда не проходил серьезную модернизацию. По его словам, завод провел очень серьезную работу по разработке технической документации и сегодня готов модернизировать эти самолеты.

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«После модернизации это будет совсем другая машина - разведывательная машина, которая позволит четко осуществлять управление Воздушными силами ВСУ в ходе ведения боевых действий. Повысит их эффективность и самое главное, что всю информацию, которая необходима для принятия решения в ходе боя, руководитель ведения боевых действий будет получать в онлайн-режиме», - отметил Полторак.

Кроме того, он обозначил приоритеты предприятия. «Основное серьезное направление, на котором сегодня сосредоточена работа завода - модернизация, ремонт самолетов Л-39, что дает возможность более качественно готовить наших будущих летчиков и тех военнослужащих, которые приходят на переподготовку, а также значительно минимизировать расходы на подготовку летного состава ВСУ», - сказал министр.

По его словам, другим важным направлением определена модернизация Су-24МР.

Третьей перспективной программой является создание воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты «Нептун».

Полторак также сообщил, что на текущий год в рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрен финансовый ресурс для Одесского авиазавода около 300 млн грн.