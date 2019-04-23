В Украине спустили на воду корабль специального назначения для ВМС (фото)

Эта боевая единица повысит способности ВМС ВСУ в Черном и Азовском морях.

В Украине спущен на воду корабль специального назначения для ВМС ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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«23 апреля на киевском судостроительном предприятии ЧАО «Кузница на Рыбальском» спустили на воду новый корабль специального назначения для ВМС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спуск этой боевой единицы является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года и Стратегии развития ВМС ВСУ-2035 с целью повышения их возможностей в Черном и Азовском морях, а при необходимости и в других районах.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина в этом году начнет строительство ракетного катера, на который будут установлены противокорабельные комплексы «Нептун» с крылатыми ракетами.