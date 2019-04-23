Военный эксперт анонсировал испытания ракетного комплекса "Гром-2" в Украине

Полноценные испытания главного оружия для сдерживания противника могут начаться уже в этом году.

Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев заявил, что в ближайшее время начнутся испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" для ВСУ и Саудовской Аравии.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко ("Злой Одессит") пишет на своей странице в ЖЖ.

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По его словам, полноценные испытания главного оружия для сдерживания противника (если ничего или никто) не помешает, начнутся уже в этом году.

На фоне семимильными шагами продвигающихся испытаний ПКР "Нептун" и идущей в серию ракеты "Ольха", звучит это все крайне обнадеживающе, пишет военный эксперт.

Он предположил, что опытный образец, который в скором времени будет запущен с испытательного полигона, уже готов.

"Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор и даже больше – аргумент", – резюмировал военный эксперт.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что в мае состоятся новые испытания мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун".