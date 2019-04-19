Армия рассредоточила все свои реактивные снаряды по защищенным хранилищам

В ВСУ продолжается работа по сохранению боеприпасов на военных арсеналах.

Запас реактивных снарядов Вооруженных сил Украины перемещено в защищенных хранилищ. Об этом сообщил в.и. о. начальника вооружения армии полковник Валерий Стецюк.

По его словам, более 300 тысяч тонн боеприпасов распределены между арсеналами, базами и складами, пишет ТСН.

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"С начала 2019 года перемещено свыше 33 тысячи тонн боеприпасов и авиационных средств поражения. В защищенные хранилища — свыше 170 тысяч тонн ракет и боеприпасов, что позволило укрыть 100% реактивных снарядов реактивных систем залпового огня и отдельные номенклатуры боеприпасов", - пояснил офицер.

По данным управления связей с общественностью ВСУ, сейчас продолжаются мероприятия по разминированию и очистке на объектах, где ранее произошли пожары и взрывы. Полностью очищено уже 735 гектаров технических территорий в Балаклее, Калиновке и Ичне.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на полигоне в Одесской области успешно провели испытания новейшей украинской разработки, комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун".