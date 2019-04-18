Появились новые подробности испытаний в Украине ракетного комплекса "Нептун"

Кроме самой ракеты, в комплекс входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина.

До начала испытаний ракетного комплекса "Нептун" все опытные образцы машин для его перевозки прошли многокилометровые марши, преодолев до 2 тысяч километров.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на полученные от источников данные относительно разработки ракетного комплекса "Нептун".

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Созданы данные автомобили на базе отечественных КрАЗ. Отмечается, что платформы показали высокую функциональность, после чего их направили на летные испытания "Нептуна". Сейчас их вернули разработчику – харьковскому предприятию "Машгидропривод" для продолжения опытно-конструкторских работ. После проведения испытаний специалисты решат, пригодны ли они к государственным испытаниям всего ракетного комплекса.

Как известно, крылатую ракету "Нептун" создало киевское КБ "Луч". Кроме самой ракеты, в комплекс входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина.

Ранее в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).