В Украине построят более 130 хранилищ для боеприпасов

Стоимость строительства составляет 4,3 млрд грн.

До конца 2021 года в Украине построят более 130 защищенных хранилищ для хранения боезапаса.

Об этом заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец, сообщает Facebook Генштаба ВСУ.

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Сейчас ВСУ нуждается в около 300 защищенных железобетонных хранилищах. В течение 2018 – 2021 годов в Украине запланировали построить более 130 защищенных хранилищ. Провести реконструкцию предполагается в три очереди. Стоимость строительства составляет 4,3 млрд грн.

“Начато строительство первой очереди защитных обсыпных хранилищ в количестве 35 единиц, завершить которое планируется до конца 2019 года”, – отметил Николай Швец.

Он сообщил, что около 70% охранных периметров потенциально-опасных объектов уже оборудованы ограждением нового типа, периметровыми техническими средствами охраны, видеонаблюдением, освещением и другими системами защиты и контроля доступа.

До конца второго квартала 2019 года запланировано завершение этих работ на 37 потенциально опасных объектах хранения боезапасов.