Украина вышла из военного соглашения с СНГ

Минэкономразвития пришло к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине.

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства экономического развития и торговли по прекращению для Украины действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Минэкономразвития провело анализ и пришло к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом", - цитирует первого вице-премьер-министра Степана Кубива пресс-служба министерства.

Согласно решению Кабмина, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения и протокола.

Как сообщал УНИАН, государственный концерн "Укроборонпром" планирует к 2022 году перейти к единой системе стандартизации в сфере оборонно-промышленного комплекса и обновить фонд стандартов в сфере ОПК, чтобы они соответствовали стандартам мирового уровня.