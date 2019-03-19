Кривонос назвал сроки реформирования "Укроборонпрома"

Они будут зависеть от решения украинских депутатов.

Скорость реформирования государственного концерна "Укроборонпром" будет зависеть от депутатов Верховной Рады Украины.

Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, сообщает РБК-Украина.

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"Для того, чтобы реформировать "Укроборонпром", нужно до полугода, чтобы запустить эту систему уже с новыми подходами", - подчеркнул он. И назвал условие, при котором такой срок будет реальным: "Если народные депутаты в кратчайшее время рассмотрят и примут этот законопроект и, соответственно, в результате того аудита, который будет проведен".

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Как сообщалось, 16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.