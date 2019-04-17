Bloomberg узнал, когда США и Польша могут заключить договор о размещении военной базы

У Вашингтона и Варшавы пока нет единого мнения о том, стоит ли постепенно наращивать американское присутствие в стране или создавать военные объекты США.

Договор о размещении в Польше американской военной базы может быть подписан уже осенью текущего года.

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Как сообщает агентство Bloomberg, в случае достижения договоренностей президент США Дональд Трамп посетит страну, передает kommersant.

Для консультаций по поводу договора премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен приехать в США уже на этой неделе, где встретится с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По данным агентства, у Вашингтона и Варшавы нет единого мнения о том, стоит ли постепенно наращивать американское присутствие в стране или создавать военные объекты США.

17 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи они решили расширить сотрудничество в сфере обороны и разведки и сообщили о возможном размещении в Польше американской военной базы.