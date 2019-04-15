В одесском порту разгрузили 35 американских "Хаммеров" для ВСУ (фото)

В посольстве США напомнили, что автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине.

Сегодня в порту Одессы было разгружено 35 боевых машин Hummer из США, которые предназначены для потребностей Вооруженных сил Украины.

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Как говорится в сообщении на странице Посольства Украины в США в Facebook, 20 единиц бронированной техники и 15 медицинских автомобилей поставлены по контрактам, заключенным на основе выделенных Украине средств в рамках бюджетных ассигнований Пентагона.

В посольстве напомнили, что автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине американской стороной и доказали свою надежность на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Следует отметить, что бюджет помощи Украине по линии Пентагона увеличивается с каждым финансовым годом и к концу 2019 года следует ожидать новые значимые поставки американской техники для нужд ВСУ – оборудование артиллерийской разведки, средства связи, радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения, медицинского оборудования и новой партии мобильной многофункциональной техники, а также летального вооружения оборонительного характера", - подчеркнули дипломаты.

В посольстве Украины поблагодарили американским партнерам за последовательную поддержку и практическую помощь, которая сохраняет жизнь украинских воинов на передовой и усиливает военные возможности Украины.