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Украина получила очередную партию американских Hummer для ВСУ

15:52, 13 апреля 2019
Оружие
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Украина получила очередную партию военных автомобилей Hummer / фото УНИАН

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.

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"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно вырос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", – отметил министр.

Вся предоставленная помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения.

По словам главы оборонного ведомства, в течение последнего времени США предоставили помощь Украине на свыше 400 миллионов долларов.

«Это противотанковые средства «Javelin», современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты», – проинформировал Полторак.

Вместе с тем, по мнению министра обороны, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный ОПК.

Как сообщал УНИАН, ВСУ получили восстановленный бомбардировщик Су-24.

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Теги: #США передаст медицинские Хаммеры