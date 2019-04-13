Украина получила очередную партию американских Hummer для ВСУ
Украина получила очередную партию автомобилей Hummer для Вооруженных сил Украины.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.
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"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно вырос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", – отметил министр.
Вся предоставленная помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения.
По словам главы оборонного ведомства, в течение последнего времени США предоставили помощь Украине на свыше 400 миллионов долларов.
«Это противотанковые средства «Javelin», современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты», – проинформировал Полторак.
Вместе с тем, по мнению министра обороны, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный ОПК.
Как сообщал УНИАН, ВСУ получили восстановленный бомбардировщик Су-24.