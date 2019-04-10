цей матеріал доступний українською

Защита неба на Донбассе: военные показали, как работает ЗРК "Стрела" (видео)

10:39, 10 апреля 2019
Оружие
311 0
Военные ООС показали, как работает ЗРК "Стрела" / скриншот

Читайте такжеВ Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров

Соответствующее видео опубликовано на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Система противовоздушной обороны Объединенных сил имеет несколькоуровневое строение, методологией которой является согласование действий по важности цели, по дальности, по высоте и по направлениям действий. Свое место в общей системе отведено и подразделениям, которые имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", - рассказывают в штабе ООС.

Отмечается, что с помощью ЗРК "Стрела" украинские военные могут сбивать вражеские БПЛА, вертолеты и самолеты.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля прошли испытания ракетного комплекса "Нептун".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЗРК#ООС