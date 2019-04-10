Защита неба на Донбассе: военные показали, как работает ЗРК "Стрела" (видео)
Военные операции Объединенных сил показали, как защищают небо на Донбассе с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела".
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Соответствующее видео опубликовано на странице операции Объединенных сил в Facebook.
"Система противовоздушной обороны Объединенных сил имеет несколькоуровневое строение, методологией которой является согласование действий по важности цели, по дальности, по высоте и по направлениям действий. Свое место в общей системе отведено и подразделениям, которые имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", - рассказывают в штабе ООС.
Отмечается, что с помощью ЗРК "Стрела" украинские военные могут сбивать вражеские БПЛА, вертолеты и самолеты.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля прошли испытания ракетного комплекса "Нептун".