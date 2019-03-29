В России показали ослепляющий бронещит, который может вызывать галлюцинации (видео)

Вспышки ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации, утверждают в РФ.

Минобороны РФ опубликовало видео с тренировок инженерно-штурмовых подразделений с использованием более 30 единиц боевой техники и машин.

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В ходе учений военные использовали бронещит со встроенными лампочками, призванный ослепить и дезориентировать условного противника. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале российского оборонного ведомства.

"Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации", - рассказали военные РГ.

Ранее сообщалось, что в Украине создали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.