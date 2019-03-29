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"Работают четко и точно": боевик признал превосходство украинских ударных беспилотников (видео)

10:55, 29 марта 2019
Оружие
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Боевик &quot;Индус&quot; / скриншот

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Соответствующее видео с репортажа сепаратистского ТВ опубликовано на странице блоггера Necro Mancer в Twitter.

По словам террориста, «укропы с самодельных ударных БПЛА работают чётко, точно, попадали в движущиеся машины, в кузов Урала, по водовозам били».

Он также признал, что у украинцев очень развито волонтёрское движение, «поэтому они оснащены».

Напомним, в феврале главарь террористического формирования "Пятнашка", который действует на Донбассе, россиянин Андрей Кузин «Чур» признал профессионализм украинских военных в зоне проведения ООС.

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Теги: #Донбасс#боевики#ВСУпогода в Донецке