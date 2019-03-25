National Interest: НАТО нужно быть готовыми бороться с российскими Ту-22М3 в Крыму

Переброска российских бомбардировщиков на оккупированный украинский полуостров дает Москве возможность наносить удары по Средиземноморских странах альянса.

Военно-воздушные силы России перебросили в незаконно оккупированный украинский Крым «эскадроны» Ту-22М3. Таким образом эти бомбардировщики оказались в удобной зоне для нанесения удара по странам НАТО и авианосцах США в Средиземном море.

Об этом пишет National Interest, напоминая о российских оправданиях размещения в Крыму бомбардировщиков. В частности, сенатор Виктор Бондарев сказал 18 марта, что это якобы российский «ответ» на развертывание систем ПРО в Румынии в 2015 году.

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Эти утверждения повторяют старую теорию заговора, которая уже много лет портит отношения Москвы с Западом. По словам Бондарева, российские бомбардировщики и баллистические ракеты «Искандер» развернуты в Крыму якобы для того, чтобы не позволить Украине, США и НАТО потопить Черноморский флот РФ.

Сейчас ВВС России ведут модернизацию 30 из 67 своих Ту-22М3 к новому стандарту М3М, оснастив их новыми двигателями и вооружением.

«Новая улучшенная версия Ту-22 представляет расширение возможностей фактически в каждом измерении кроме стелс», - сказал аналитик Национального института государственной политики США Марк Шнайдер, добавив, что обновленная модификация заступит на службу в 2021 году.

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Однако, издание отмечает, что Ту-22М3 тем временем из Крыма смогут наносить ракетные удары по всему Средиземноморью. И они появились на оккупированном полуострове как раз на фоне обострения в Черноморской и Азовской акватории. Издание напоминает, как Россия блокирует украинские азовские порты, а также продолжает держать в плену украинских моряков, схваченных в ноябре в 2018 году.