Представлен хорошо вооруженный "Черный ястреб" (фото)

В боковом проеме возможна установка орудия с вращающимся стволом.

Специалисты эмиратской организации AMMROC разработали новый, более "агрессивный", вариант вертолета UH-60 Black Hawk.

В передней части установлена новая электронно-оптическая система, позволяющая выявлять цели на земле, передает Janes.

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Вертолет получил четыре внешних держателя, которые можно использовать для установки как неуправляемых ракет, так и управляемого вооружения класса "воздух — поверхность". В боковом проеме возможна установка орудия с вращающимся стволом.

При этом "Черный ястреб" все же остается преимущественно многоцелевой машиной, призванной обеспечивать перевозки грузов и людей, передает Naked Science.

Ранее американские компании Sikorsky и Boeing показали первый летный образец многоцелевого скоростного вертолета SB1 Defiant.