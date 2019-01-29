Представлен хорошо вооруженный "Черный ястреб" (фото)
12:23, 29 января 2019Оружие
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В боковом проеме возможна установка орудия с вращающимся стволом.
Показали внешний вид новой версии вертолета Black Hawk / фото Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan via Twitter
Специалисты эмиратской организации AMMROC разработали новый, более "агрессивный", вариант вертолета UH-60 Black Hawk.
В передней части установлена новая электронно-оптическая система, позволяющая выявлять цели на земле, передает Janes.
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Вертолет получил четыре внешних держателя, которые можно использовать для установки как неуправляемых ракет, так и управляемого вооружения класса "воздух — поверхность". В боковом проеме возможна установка орудия с вращающимся стволом.
При этом "Черный ястреб" все же остается преимущественно многоцелевой машиной, призванной обеспечивать перевозки грузов и людей, передает Naked Science.
Ранее американские компании Sikorsky и Boeing показали первый летный образец многоцелевого скоростного вертолета SB1 Defiant.
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