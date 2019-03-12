"Нацелить на Кремль": эксперт оценил планы Украины по разработке новых ракет

Мощности для производства ракет придется разворачивать с нуля, отметил эксперт.

Украина должна создать мощное ракетное оружие как сдерживающий фактор на случай прямого вторжения России. Украинские ракеты, размещенные у границ с РФ, смогут поражать цели далеко в тылу врага.

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Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кочевенко, комментируя громкое заявление президента Петра Порошенко о разработке украинских ракет, передает "Обозреватель".

"Украина имеет в этой ситуации на вооружении ракетные системы залпового огня тактического действия – "Град", "Ураган", "Смерч". Есть тактическая ракета "Точка У". Это база, которую мы имеем, и на которой можем что-то строить. Сегодня уже прошла испытания ракета "Нептун", дальностью до 300 км. Она используется как противокорабельная, и это один из факторов безопасности Азовского моря. Есть разработки на базе РСЗО "Смерч", системы "Гром-2", ракеты "Коршун", которая может в перспективе стать прообразом нашей баллистической ракеты типа американских "Томагавков" или российских "Калибров", – сказал Кочевенко.

В то же время, отметил эксперт, мощности для производства ракет придется разворачивать с нуля, это займет много времени, тогда как Россия уже значительно опережает Украину в этом виде вооружения.

"Российские ракеты имеют возможность нести ядерный заряд. Россия – ядерная держава. Украинские ракеты, если они будут, такой возможности иметь не будут. Это совсем другая "весовая категория". Но даже если ракет будет не много, факт того, что мы сумеем в случае полномасштабной агрессии ответить по территории противника – это важный психологический сдерживающий фактор", – пояснил он.

Военный эксперт также добавил, что ракеты, которые намерена создавать Украина, должны размещаться близко к границам врага.

"Преимущество заключается в подлетной дальности, чтобы противник не смог среагировать. Там счет идет на минуты. Даже если на 30 секунд, на 100 км будет ближе, это имеет смысл. С этой точки зрения было бы логично разместить их в Сумской области. Но есть вопрос безопасности этих ракет, их поражения со стороны противника, действие возможных диверсионных групп", – рассказал он.

Кочевенко также подчеркнул, что нужно определить будущее размещение украинских ракет: "Ракеты не ставятся просто так, каждая заранее имеет свою цель. Как только от верховного главнокомандующего поступает команда – она ушла. Для Украины понятно, что мы не сможем уничтожить всю систему ПВО противника, его пусковые установки. Надо в первую очередь нанести удар, который был бы чувствительным, это мог бы быть Кремль, например, или то, что почувствует Россия".

"Ракеты, о которых мы говорим, имеют радиус поражения до 1 км. Это мощный заряд, который уничтожает все в небольшом радиусе. Речь не идет о ракетах, которые могут нести ядерный заряд и уничтожить город. Высокоточное оружие сводит к минимуму потери среди мирного населения и уничтожает прежде всего военные объекты", – добавил он.