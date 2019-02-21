ВСУ получат модернизированные ЗРК "Куб" и "Тор": обнародовано эффектное видео испытаний
13:41, 21 февраля 2019Оружие
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По словам начальника Генштаба ВСУ, эти зенитные комплексы повысят потенциал системы ПВО государства в целом.
Комплексы повысят потенциал ВСУ / скриншот
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор".
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и разместил видеозапись испытаний.
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«Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск», - написал Муженко.
По его словам, это даст возможность сформировать новые подразделения, повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом.
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