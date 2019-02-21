ВСУ получат модернизированные ЗРК "Куб" и "Тор": обнародовано эффектное видео испытаний

По словам начальника Генштаба ВСУ, эти зенитные комплексы повысят потенциал системы ПВО государства в целом.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и разместил видеозапись испытаний.

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«Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск», - написал Муженко.

По его словам, это даст возможность сформировать новые подразделения, повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом.