Истребители НАТО проведут тренировки в небе Эстонии

С августа прошлого года истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии.

На следующей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter будут осуществлять тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

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Об этом сообщает Европейская правда.

"Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

С конца августа прошлого года истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на эстонской авиабазе в Эмари.

"Воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО", - подчеркивает издание.

Второй авиаотряд, который участвует в миссии, дислоцированный на литовской авиабазе в Шяуляе.