В США показали скоростной военный вертолет (фото)

Демонстрационные полеты в рамках тендера должны начаться в 2019 году.

Американские компании Sikorsky и Boeing показали первый летный образец многоцелевого скоростного вертолета SB1 Defiant.

Первый полет вертолета запланирован на начало 2019 года, сообщает Breaking Defense.

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После успешного завершения SB1 Defiant будет продемонстрирован в рамках тендера FVL.

Отмечается, что в машине использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider.

Масса вертолета составляет 13,6 тонны. Он сможет развивать скорость до 460 километров в час и перевозить 12 человек десанта.

Ранее американский Военно-морской флот заявил, что в его составе официально появилась новая многофункциональная эскадрилья Fleet Logistics, или VRM-30, которая будет использовать конвертопланы CMV-22B.