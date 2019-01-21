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Опубликовано видео уничтожения российского "Панциря-С" в Сирии

11:53, 21 января 2019
Оружие
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В Сирии уничтожен &quot;Панцирь&quot; / Скриншот

Видео атаки Армия обороны Израиля опубликовала на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что военные Израиля не предоставили дополнительной информации об атаке, но по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, ракетные удары зафиксированы вблизи аэропорта Дамаска.

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Теги: #Россия#Сирия