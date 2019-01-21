Опубликовано видео уничтожения российского "Панциря-С" в Сирии

На видео запечатлено попадание в комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С".

Израиль нанес ракетный удар по Сирии. Во время атаки был уничтожен российский комплекс "Панцирь-С".

Видео атаки Армия обороны Израиля опубликовала на странице в Twitter.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

Ранее сообщалось, что военные Израиля не предоставили дополнительной информации об атаке, но по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, ракетные удары зафиксированы вблизи аэропорта Дамаска.