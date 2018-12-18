Business Insider: США отправляют на Аляску самолеты для борьбы с субмаринами России

Американские ВМС возвращают к жизни заброшенные арктические базы времен Холодной войны из-за агрессивного российского поведения.

Военно-морской флот США рассматривает ряд способов укрепить свое присутствие в Арктике вблизи Аляски. В частности, речь идет об отправке в северный штат патрульных самолетов P-8A Poseidon, которые также используют для борьбы с субмаринами.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на секретаря американских ВМС Ричарда Спенсера. Выступая перед Комитетом Сената по вопросам Вооруженных сил, он отметил, что его род войск присутствует в Арктическом регионе под водой и в небе. К тому же, сейчас военные «изучают, что еще можно сделать для повышения возможностей".

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«Если бы у меня был карт-бланш на что угодно, было бы прекрасно получить выносливые ко льду корабли. Но учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману», - сказал Спенсер, добавив, что пока можно отправлять флот к побережью Аляски в более благоприятные времена года, когда лед тает.

«Когда речь идет об использовании Аляски для маневров в Арктическом регионе, мы с командованием обсуждали план, который можно было бы воплотить этим летом. Вероятно, тренировки состоятся в Эйдеке», - добавил он.

По словам Спенсера, заместитель командира ВМС адмирал Уилл Морган говорил об отправке на остров самолетов P-8А Poseidon. Издание добавляет, что сейчас присутствие американских военно-морских сил и морских пехотинцев в самом северном штате США очень ограничено. В частности, они несут службу на совместной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Большинство сил состоят из резервистов. Однако, армия США меняет свою стратегию на военное противостояние против других стран. Поэтому Арктика снова в фокусе военно планирования, в частности, потому, что деятельность России и Китая в регионе беспокоит Вашингтон.

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По этим причинам американские морские пехотинцы начали нести службу в Норвегии с 2017 года. А Осло просит США увеличить их численность и разместить дальше на север, ближе к границе с Россией.

Остров Эйдек, куда США собираются отправить самолеты P-8А Poseidon, расположен в западной части группы Алеутских островов. На северной части острова когда-то была большая военная база ВМС, которая играла важную роль в борьбе против советских субмарин во времена Холодной войны. Однако, американские военные прекратили деятельность здесь в 1997 году. А местную военную взлетную полосу передали в коммерческое использование. Однако, теперь ВМС США возвращаются на старые позиции. В частности, самолеты P-8A Poseidon уже начали возвращаться на базу в исландском городе Кефлавик, которую создали в 1960-х годах, но в 2006-м закрыли.