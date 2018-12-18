Япония впервые со времен Второй мировой вернет во флот авианосцы

Токио также планирует инвестировать средства в технологии искуственного интеллекта и разработку подводных дронов.

Япония впервые со времен Второй мировой войны решила ввести в свой флот авианосцы, а также усилить свою оборону в новых сферах безопасности, таких как киберпространство.

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Как сообщает The JapanTimes, об этом говорится в новом плане оборонительной политики, принятом во вторник. Токио, в частности, озабочен растущей военной активностью Китая и быстрым развитием технологий.

Для защиты своих островов в Тихом океане, а также прочих областей, где нет достаточного количества аэродромов, японское правительство представило план модернизации эскадренных миноносцев-вертолётоносцев типа «Идзумо». Корабли получат возможность нести новейшие истребители, такие как F-35.

Данную идею, однако, уже раскритиковали некоторые эксперты, которые называют ее отклонением от японской позиции самообороны, закрепленной в послевоенной Конституции страны.

В рамках реализации среднесрочной программы обороны, рассчитанной на 5 лет, правительство планирует потратить рекордные 27.4 триллионов иен (243 миллиарда долларов)

План предусматривает закупку 18 истребителей - как предполагается, для использования на кораблях типа «Идзумо». Кроме того, планируется развертывание двух американских наземных ракетных комплексов «Иджис», для сдерживания северокорейской ракетно-ядерной угрозы.

Токио также планирует инвестировать средства в технологии искуственного интеллекта и разработку подводных дронов.

Ранее сообщалось, что в США спустили на воду третий и последний в серии эсминец типа «Замволт» (Zumwalt class), созданный с широким применением стелс-технологий.