В США спустили на воду третий стелс-эсминец

Новейший корабль получил название «Линдон Джонсон».

В США спустили на воду третий и последний в серии эсминец типа «Замволт» (Zumwalt class), созданный с широким применением стелс-технологий.

Читайте такжеNational Interest: Дорогой Су-57 может стать еще больше не по карману Кремлю

Как сообщает DefenseNews, спуск корабля на воду состоялся 9 декабря. Новейший корабль получил название «Линдон Джонсон» (Lyndon B. Johnson).

Отмечается ,что судно отличается от предыдущих двух судов данного типа – «Монсура» и «Замволта». Так, в целях экономии средств надстройка корабля выполнена из стали, а не из композитных материалов.

Изначально ВМС США планировали получить 32 корабля данного типа, но из-за высокой стоимости и сложностей в разработке передовых технологий для судна, эта цифра постепенно сократилась до трех единиц.

В феврале сообщалось, что ВМС США намерены перевооружить стелс-эсминцы типа "Замволт" универсальными ракетами SM-6, которые позволят данным кораблям атаковать вражеский флот на большой дистанции.