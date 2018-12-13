В Украине изготовили высокоточный снаряд для артиллерии

Украина будет выпускать артснаряд «Цветник» без деталей российского производства.

В Украине заявили о готовности начать выпуск артснаряда «Цветник», в котором теперь не будет российских деталей.

Как сообщает ТСН, компоненты теперь устанавливаются с помощью швейцарского оборудования, а украинская разработка после модернизации стала дороже.

Разработчики заявляют, что только три страны в мире имеют такую уникальную технологию. Однако украинская разработка проще в использовании от мировых аналогов, дешевле и надежнее.

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Ранее «Цветник» на 40% состоял из российских деталей. После модернизации характеристики значительно улучшились, в частности, была увеличена дальность, безопасность, упрощен ввод данных для эксплуатации изделия.

«Цветник» - осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Снаряд 152-го калибра может попасть в мишень на расстоянии до 20 километров. Его цели — танки, бронетехника, пушки, командные пункты, даже подвижная цель в зоне поражения, поскольку полет можно корректировать с помощью лазера.

Один американский аналог Excalibur стоит 70 тысяч долларов, однако управляемые снаряды более эффективны и лишь одним выстрелом поражают мишени противника. Чтобы поставить модернизированный "Цветник" в войска, нужны государственные испытания. Украинские военные интересоваться новинкой пока не торопятся, зато зарубежные заказчики уже появились.