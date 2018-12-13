National Interest: США использовали опыт Украины в разработке артиллерии для превосходства над Россией

Оценив российское поведение на Донбассе, американские военные начали работать над улучшением своей артиллерии.

Вооруженные силы США достигли нового технического прогресса в сфере артиллерии. Американские военные получили возможность стрелять 155-миллиметровыми снарядами на расстояние до 62 километров. Таким образом они сделали существенный шаг в направлении цели превзойти огневые возможности вооружения, которым пользуется Россия и Китай.

«Мы удвоили радиус действия нашей артиллерии на полигоне Юма», - сказал National Interest генерал Джон Мюррей, который руководит подразделением по разработке и модернизации вооружений армии США.

Читайте такжеСША успешно испытали новую ракету-перехватчик системы ПРО (видео)

До этого времени артиллерийские гаубицы M777 или американские самоходные гаубицы могли поразить цель на расстоянии до 30 километров. Поэтому удвоение этого показателя стало серьезным скачком в наступательных возможностях страны. Мюррей не скрывал, что целью проделанной работы в направлении расширения радиуса действия артиллерийских орудий в первую очередь было получение тактического преимущества над Россией и Китаем. При этом, он напомнил о российском вторжении в Украину, которое стало для американских военных «сигналом пробуждения». Мюррей объяснил, что российское вооружение, тактики и интеграция военных средств вызвали особое беспокойство у командиров американской армии.

«В Украине мы видели сочетание беспилотников с артиллерией. Дроны использовались как наводчики. Российская организационная структура и тактика стали сигналом пробуждения для нас. Поэтому мы стали искать более серьезную стратегию», - сказал американский военный.

Стратегия Вооруженных сил США по модернизации боевых машин (ERCA) от 2015 года особенно подчеркивает то, как Россия использует передовое вооружение и бронемашины в Украине.

Читайте такжеBusiness Insider: Названо место, где может начаться война России против НАТО

«Россияне используют против Украины свои передовые танки включая Т-72Б3, Т-80 и Т-90. Все они способны стрелять 125-миллиметровыми боеприпасами включительно с противотанковыми и проввертолетными ракетами в радиусе шести километров. Они оснащены современными системами защиты включительно с активной броней определенных моделей», - говорится в стратегии.

Издание добавляет, что ERCA – одна из целого ряда текущих инициатив, нацеленных на получение преимущества над российским вооружением. Вооруженные силы США сейчас работают над прототипами артиллерийского оружия большого калибра. В частности, речь идет о модификации мобильной гаубицы М777А2. Согласно проектным данным, она будет иметь радиус выстрела свыше 70 километров.

«Когда речь идет об удвоении радиуса выстрела, нужен ствол по-длиннее и калибр по-больше. Мы соединим большие боеприпасы с гаубицами для расширения радиуса. Мы обновляем сплав, меняем гидравлику, чтобы решить проблему увеличенного давления, и используем новый прямоточный реактивный двигатель для снарядов. Это похоже на ракету», - сказал неназванный разработчик оружия для американской армии.

Читайте такжеNational Interest: Российский Т-80 стал одним из худших танков в мире

В Вооруженных силах США также уточнили, что в рамках инициативы ERCA также разрабатывается пушка XM907 и ракетные снаряды XM1113, а также заряды XM654, новые системы автоматической перезарядки и контроля огня.