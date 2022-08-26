Звуки взрывов – результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

В пятницу днем, 26 августа, в Запорожье прогремел взрыв. В городе и области воздушная тревога не была объявлена.

В то же время председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в городе работает ПВО. Звуки взрывов – результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!",- написал он.

Відео дня:

Как сообщал УНИАН 24 августа, в Михайловке Мелитопольского района (Запорожская область) взорвали псевдо-главу администрации, гауляйтера Ивана Сушко.

Местные жители сообщают, что их тамада-гауляйтер в Михайловке и окрестных селах проводил праздничные мероприятия, свадьбы, юбилеи. И в мирное время демонстрировал любовь к "русскому миру", разъезжая по селу с георгиевской ленточкой.

Сушко взорвали в машине, он в критическом состоянии находился в больнице, где и умер.

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