В пятницу днем, 26 августа, в Запорожье прогремел взрыв. В городе и области воздушная тревога не была объявлена.
В то же время председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в городе работает ПВО. Звуки взрывов – результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!",- написал он.
Как сообщал УНИАН 24 августа, в Михайловке Мелитопольского района (Запорожская область) взорвали псевдо-главу администрации, гауляйтера Ивана Сушко.
Местные жители сообщают, что их тамада-гауляйтер в Михайловке и окрестных селах проводил праздничные мероприятия, свадьбы, юбилеи. И в мирное время демонстрировал любовь к "русскому миру", разъезжая по селу с георгиевской ленточкой.
Сушко взорвали в машине, он в критическом состоянии находился в больнице, где и умер.