Российские оккупанты умудрились вооружение оборонного типа переделать на наступательное, акцентировал обозреватель.

Зенитные ракетные комплексы С-300 сейчас являются одним из основных компонентов совершения террористических актов россиянами по всей линии соприкосновения. И из этого следует сделать определенные выводы, а именно, что не все российское оборонное оружие является таковым.

Как напомнил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ЗРК С-300 - комплекс противовоздушной обороны, то есть, относится к вооружению оборонного типа:

"Но только российские оккупанты смогли умудриться оборонного типа вооружение переделать на наступательное, но ни чтобы применять в зоне боевых действий, а чтобы обстреливать им мирные города".

По мнению Коваленко, в будущем комплексы С-300/С-400 и их разновидности должны рассматриваться как вооружения наступательного характера.

"Это важный момент, ведь в перспективе Украина должна будет позаботиться о демилитаризированной зоне у своей границы. В этой зоне должны отсутствовать комплексы С-300/С-400, а страны совершающие закупки этих ЗРК должна рассматриваться как покупатели российского наступательного вооружения, со всеми вытекающими последствиями для обеих сторон", - подытожил эксперт.

ЗРК С-300 - что известно об этих системах ПВО

С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов, способных поражать различные цели на дальностях от нескольких километров до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.

Изначально предназначались для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

Система способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.