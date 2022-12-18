Штаты сняли несколько внутренних ограничений, рассказал Пионтковский.

В ближайшие дни США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, это уже решенный вопрос.

Уверенность в этом высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, отметив, что американцы постепенно прекращают оглядываться на возможные реакции Путина: "В Вашингтоне уже не боятся эскалации войны со стороны Путина, потому что всю возможную эскалацию он уже использовал".

"Наступил тот этап, когда политическая решимость начинает трансформироваться в конкретно военную. Очень важна передача Patriot. Мы можем говорить о ней уже как о состоявшейся… Осталась формальная подпись президента Байдена. Это вопрос решен", – заявил эксперт.

По словам Пионтковского, для того чтобы передать Украине одно из самых высокотехнологических средств противовоздушной обороны, США сняли несколько внутренних ограничений, касающихся участия в войне американцев и обеспечения Украины оружием, которое способно бить по территории РФ.

Так, публицист отметил, что Patriot - настолько сложная система, что для ее эксплуатации какое-то присутствие американских специалистов на украинской земле необходимо. Что же касается ограничения передачи ВСУ средств огневого воздействия, которые могут поражать цели в России, то, по словам эксперта, оно утратило смысл, когда украинцы продемонстрировали, что у них у самих есть такие средства.

ЗРК Patriot - общая информация

Patriot - это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Система создавалась, как универсальное средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах.

Сообщалось, что стоимость поставки девяти батарей систем Patriot может доходить до 9 миллиардов долларов.

На вооружение комплекс приняли в 1982 году. Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США.