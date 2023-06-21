Всего утром 21 июня в экстренные службы поступило три сообщения.

Журналистам стало известно содержание первичных сообщений из войсковой части РФ Таманской дивизии в Подмосковье, где якобы были подавлены два украинских БПЛА самолетного типа.

Как пишет ВЧК-ОГПУ, данные отличаются от официальных заявлений об отсутствии каких-либо последствий. Всего утром 21 июня в экстренные службы поступило три сообщения.

"В 05:31 в Наро-Фоминском г.о., пос. Калининец, в военные склады врезался БПЛА. В 05:33 в Наро-Фоминском г.о., пос. Калининец, упал БПЛА, пожар, дым, летит второй. В 05:39 в Наро-Фоминском г.о., пос. Калининец, 2 БПЛА, артсклады, второй влетел в жилую зону", - сказано в сообщении.

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При этом данные передавали по линии 112 военные и непосредственно из части. Но спустя немного времени, когда была выстроена позиция, уже официально было установлено, что БПЛА упали возле артскладов и склада ГСМ. Первое падение произошло в 05:27 у складов с боеприпасами, попадание в бетон на внутреннюю дорогу склада, обнаружены осколки аппарата. В 05:50 произошло второе падения БПЛА: дрон якобы врезался в дерево на границе забора и внешней стороны склада ГСМ, осколки на месте взрыва были найдены в радиусе около 30 метров.

При этом, в обоих случаях очевидцы слышали "хлопки", а в части целый день продолжается "режим тишины". Учитывая хорошую укомплектованность Таманской дивизии и её инфраструктуру, то там легко могли скрыть серьезное ЧП и справиться с тем же пожаром своими силами.

Третий за утро БПЛА, разбившийся в деревне Лукино, в Новой Москве также не тянет на "подавленный" силами РЭБ аппарат. По информации от первой и единственной заявительницы (местная жительница Любовь) объект "размером с автомобиль летел над деревней на предельно малой высоте, а потом упал и взорвался в поле недалеко от реки Пахра".

Атака беспилотников на Подмосковье 21 июня

Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотников на объекты в Моковской области. БПЛА якобы сбили. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня под Москвой предотвратили атаку трех беспилотников. Их приземлили средства РЭБ.

"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудачной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - заявили в ведомстве.