Служащие Нацгвардии проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и опубликовал свое "мощное" поздравление служащих украинской Нацгвардии - 26 марта они отмечают свой профессиональный праздник.

Гарант Украины в своем Telegram отметил, что Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты государства в войне с российским агрессором.

"С первых минут 24 февраля и в течение лет войны на Донбассе – нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил нацгвардейцев за службу и стальной характер, а также опубликовал серию снимков об их боевой жизни на украинском фронте.

День Национальной гвардии Украины - основное

Отметим, что день Национальной гвардии, который украинцы отмечают ежегодно 26 марта, это относительно "молодой" праздник для украинского общества. Его учредили 18 марта 2015 года в соответствии с указом бывшего главы государства Петра Порошенко.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину этот день считался государственным выходным.

Накануне украинцы также отпраздновали профессиональный праздник еще одной важной государственной правоохранительной службы - СБУ.

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